Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika
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Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? 5 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Günlük hava durumu uyarısı ne oldu? Meteoroloji hava durumu son dakika verilerini açıkladı. İl il hava durumu raporu ise haberimizde yer alıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte merak edilen hava durumu uyarıları star.com.tr'de...
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL? 15 EKİM 2018
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA TOZ TAŞINIMI UYARSI
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 25
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalma vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri, İstanbul'un Anadolu yakası, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MANISA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, il genelinde toz taşınımı bekleniyor.
SIIRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 6 (50 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinde yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Kuzey Ege'nin kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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