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Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika

Hava durumu bugün nasıl olacak? Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? İl il hava durumu raporu araştırılıyor. 5 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Sağanak yağış bugün var mı? Günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Meteoroloji son dakika hava durumu verilerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülke geneline ilişkin olarak son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? 5 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Günlük hava durumu uyarısı ne oldu? Meteoroloji hava durumu son dakika verilerini açıkladı. İl il hava durumu raporu ise haberimizde yer alıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte merak edilen hava durumu uyarıları star.com.tr'de...

 

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL? 15 EKİM 2018

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA TOZ TAŞINIMI UYARSI

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

 

İL İL SON HAVA DURUMU TAHMİN RAPORLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

 

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

 

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalma vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.

 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri, İstanbul'un Anadolu yakası, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

 

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

 

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

 

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

 

IZMIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

 

MANISA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

 

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

AKSARAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

 

CANKIRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu

 

ESKISEHIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

 

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

 

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

 

TRABZON °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

 

ELAZIĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

 

HAKKARİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

 

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

 

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DIYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

 

GAZIANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, il genelinde toz taşınımı bekleniyor.

 

SIIRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

 

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 6 (50 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinde yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Kuzey Ege'nin kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

 

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

 

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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