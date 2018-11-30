Hava durumu bugün nasıl? Hava durumu hafta sonu nasıl olacak? Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. 5 günlük hava durumu araştırılıyor. Peki 15 günlük hava durumu nasıl? Sağanak yağışlar nerelerde görülecek? Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz’da şiddetli dalgalar oluşurken, Meteoroloji'nin verilerine göre, soğuk ve yağışlı hava pazar günü yurdu terk edeceği bildirildi. Marmara ve Ege’de fırtına seviyesinden düşmüş olsa da rüzgar hala kuvvetli, 5 kuvvetine ulaşıyor. Yağışlar kısmen zayıflamaya başladı. Özellikle Trakya’da yağışın kesmesiyle ayaz gece sıfırın altında sıcaklıklar yapıyor. Buzlanmaya dikkat! Akdeniz bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Akdeniz’in orta ve doğusunda sel riski var. Aşırı yağışlara dikkat! İç Anadolu’da yağış alıyor. Yağışın kuvvetli kısmı Konya dolaylarında, sağanak şeklinde. Karadeniz’inde neredeyse tamamı yağış alıyor. Batı Karadeniz’de Bolu dolaylarında karla karışık yağmura dönüyor. Yağış cumartesi kesmiş olacak. Doğu Anadolu’nun neredeyse tamamı ıslanıyor. Bölgenin güney kesimlerinde yağış kuvvetli. Kuzeyinde Kars-Ardahan dolaylarında kara dönüyor. Güneydoğu’nun da tamamında yağış var. Özellikle akşam saatlerinde ve Cumartesi günü su baskınlarına dikkat!

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul’da iki gündür aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Eminönü, Üsküdar ve Sarıyer’de, fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, Boğaziçi adeta kahverengiye boyandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar, soğuk hava ve fırtınaya aldırış etmeden Galata Köprüsü’nde balık tutarken, Üsküdar Sahili’nde Kız Kulesi manzarasını seyreden vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

İstanbul bu sabaha yağmurla uyandı. Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre bugün yani 30 Kasım Cuma günü İstanbul'da hava sıcaklığı 7 derece olacak. Ortalama rüzgar hızı saatte 13 km. Saat 06:00 - 09:00 saatleri arasında yağış beklenirken; 09.00 ile 12:00 arasında yağış duruyor fakat 12:00'den sonra akşam 21:00'a kadar yağış sürecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. Aynı gerekçeyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci ve 10.30'daki Büyükçekmece-Mudanya seferleri de yapılamayacak.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden edinilen verilere göre, soğuk ve yağışlı hava cumartesi günü batı ve iç bölgelerinden pazar günü ise tüm yurtta etkisini yitirecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Milyonlarca vatandaş hafta içi çalışmanın yorgunluğunu hafta sonu gezerek plan yaparak atıyor. Bunun için de bireyler hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. İşte hafta sonu hava durumu konusundaki detaylar...

1 Aralık Cumartesi günü hava durumu İstanbul'da şu şekilde Cumartesi günü sıcaklık derecesi olarak en düşük sıcaklık 3 derece oldu en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak dikkat çekiyor. Nem oranı ise en düşük %66, en yüksek ise %94... Cumartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

2 Aralık Pazar günü ise İstanbul'da hava durumu şu şekildde; İstanbul'da Pazar günü yağış beklenmiyor; güneşli bir gün bizleri bekliyor. En yüksek beklenen hava sıcaklığı ise 10 derece.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21 – 50 kg/m2), Mersin çevreleri, Adana’nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı bölgelerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21 – 50 kg/m2), Mersin çevreleri, Adana’nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAKARYA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadarı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve ve karla karışık yağmurlu

MANISA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadarı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, batı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SIIRT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına, Doğu Karadeniz’in açıkları, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğleden sonra 5 ila 7 (50-75 km/sa), akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (10-30 km/sa), gece kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, fırtına ve yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), öğleden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğleden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzey ve batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, orta ve kuzeyi 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, fırtınada zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu sabah 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağışta zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.