Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı ne zaman 2018 HVKK pilot subay alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na kimler başvurabilir? Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı şartları koşulları nedir? 2018 HVKK pilot subay alımında adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için aşağıda yer alan kılavuzu dikkatlice okumaları gerekmektedir. Yapılacak tüm sınavlardan başarılı olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde pilot sınıfında göreve başlayıp pilotaj eğitiminden başarıl olanlar 18 yıl, pilotaj eğitiminden başarılı olmayıp diğer sınıflarda göreve başlayanlar15 yıl mecburi hizmet yapacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bünyesinde yetiştirmek üzere pilot adayı subay alımı yapıyor. İngilizce bilen adayların değerlendirileceği Hava Kuvvetleri bünyesinde, kişilik değerlendirme, psikomotor, İngilizce yeterlilik, fiziki yeterlilik testi ile sağlık muayenesi aşamaları alım için temel koşullar olacak. 18 aylık eğitimden geçen öğrenciler, pilot brövesini almaya hak kazanacak ve F-16 eğitimlerine başlayacak. İşte merak edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot adayı Subay alımı detayları star.com.tr’de…

HVKK PİLOT SUBAY ALIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

(1) Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir.

(5) Ön başvuru yapanların ÖSYM’den temin edilecek bilgilerinde eksiklik olması durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

Genel itibariyle aşağıdaki koşullar, adaylarda bulunması gereken şartlar olacak;

(I) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII)Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.)

YAPILACAK OLAN SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK ŞART OLACAK

Başvuru esnasında özel şartlar yer alacak. Adaylar bu özel şartları taşımadığı sürece Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda subay olma şansını elde edemeyecek.

Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak, (Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.)

Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak,

11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)

TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,

Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILABİLECEK?

Ön başvuru 01 Ekim 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapılabilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Asıl başvuru; kayıt kabul aşamasında yapılmış sayılacaktır.

ADAYLAR 9 AŞAMADAN GEÇECEK

Adayların geçeceği seçim aşaması faaliyetleri şunlardan oluşacak;

(1) Kayıt Kabul (Fiziki Değerlendirme dahil),

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(4) İngilizce Yeterlilik Sınavı,

(5) Psikomotor Testi,

(6) Mülakat,

(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(8) Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU),

(9) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması,

Adayların çevrimiçi (online) (MSB) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır.

Öğrenim durumları; 1 Bilgisayar Mühendisliği

2 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

3 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

4 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

5 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

6 Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı

7 Elektrik Mühendisliği8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9 Elektronik Mühendisliği

10 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

11 Endüstri Mühendisliği

12 Endüstri Sistemleri Mühendisliği

13 Endüstri ve Sistem Mühendisliği

14 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği

15 Geomatik Mühendisliği

16 Harita Mühendisliği

17 Havacılık Mühendisliği

18 Havacılık ve Uzay Mühendisliği

19 İmalat Mühendisliği

20 İnşaat Mühendisliği

21 İşletme Mühendisliği

22 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

23 Kontrol Mühendisliği

24 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

25 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

26 Makine Mühendisliği

27 Makine ve İmalat Mühendisliği

28 Makine ve Üretim Mühendisliği

29 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

30 Mekatronik Mühendisliği

31 Mekatronik Sistemler Mühendisliği

32 Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği

33 Pilotaj Bölümü

34 Sistem Mühendisliği

35 Telekomünikasyon Mühendisliği

36 Uçak Mühendisliği

37 Uçak ve Uzay Mühendisliği

38 Uzay Mühendisliği

39 Yazılım Mühendisliği