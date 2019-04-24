Havada ve karada 23 Nisan coşkusu
Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönüllerince kutladı. Minikler bir günlüğüne de olsa büyüklerinden makamları devraldı.
Miniklerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, yıl boyu süren etkinlikleri kapsamında 23 Nisan’da çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu. Yurt genelinde T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nda eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve Edirne, Ankara gibi farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan ‘Hayalimdeki Koltuk’ buluşması, çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim gören öğrenciler, milli SİHA Bayraktar TB2’yi uçurdu. Çocuklar, milli S/İHA sistemlerini üreten BAYKAR’ın tesislerinde de BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile buluştu.
DÜNYANIN ZİRVESİ
Çocuklar Selçuk Bayraktar’dan, Bayraktar TB2 SİHA’ların geliştirilme sürecini, TEKNOFEST İstanbul’u ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin geleceğini dinledi. Selçuk Bayraktar, “En önemli hedefimiz, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. Milli Teknoloji Hamlesi’nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması, bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz” dedi.
23 Nisan için ilk tören TBMM Atatürk Anıtı’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çelenk koymasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı ve milletvekilleri katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında öğrencilerden oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra öğrencileri makamında kabul eden Bakan Selçuk, koltuğunu temsili olarak Belinay Ceren Çoban’a (11) devretti. Bakan Selçuk, Belinay’a “Sayın Bakanım burada bürokratlarınız oturuyor. Onlara herhangi bir talimatınız olacak mı?” sorusunu yöneltti. Belinay Ceren ise bu soruya “Onlardan tek istediğim hep mutlu olmaları. Özellikle bugün” cevabını verdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın makamına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit oturdu.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dan koltuğu devralan 3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz, ilk olarak bilgi almak için Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce’yi makamına çağırdı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Minik öğrencilerin halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.
Edanur’un dileği akülü sandalye
Diyarbakır’da 10 yaşındaki Edanur Börkün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hediye olarak, 3 yıl önce ALS hastalığına yakalanan dedesi Ömer Börkün (54) ile daha çok vakit geçirmek için akülü sandalye istedi. Edanur, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım’a da çağrıda bulunarak, “5’inci sınıfa gidiyorum. Dedem ALS hastası olduğu için solunum cihazına bağlı. Dedemi bir yere götüremiyoruz. Eskisi kadar vakit geçiremiyorum. 23 Nisan için devlet büyüklerimden ve Binali amcadan bir ricam, dedeme akülü sandalye. İnşallah ricamı kabul ederler. Bizi çok mutlu ederler” dedi.
Çocuklar ÇODEP ile hayata hazırlanıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki çocukların milli ve manevi değerlere bağlı güçlü bireyler olarak topluma katılmaları amacıyla başlatılan Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) ‘Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama’ ile ‘Psiko Sosyal Destek’ olmak üzere iki temel bileşenden oluşuyor. ‘Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı ilk bileşen temizlik, beslenme, insan ilişkileri, değerler, mahremiyet, gibi konuları içeriyor. Ankara, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılan uygulamalar kapsamında 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.