Havada ve karada 23 Nisan coşkusu

Miniklerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, yıl boyu süren etkinlikleri kapsamında 23 Nisan’da çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu. Yurt genelinde T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nda eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve Edirne, Ankara gibi farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan ‘Hayalimdeki Koltuk’ buluşması, çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim gören öğrenciler, milli SİHA Bayraktar TB2’yi uçurdu. Çocuklar, milli S/İHA sistemlerini üreten BAYKAR’ın tesislerinde de BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile buluştu.

DÜNYANIN ZİRVESİ

Çocuklar Selçuk Bayraktar’dan, Bayraktar TB2 SİHA’ların geliştirilme sürecini, TEKNOFEST İstanbul’u ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin geleceğini dinledi. Selçuk Bayraktar, “En önemli hedefimiz, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. Milli Teknoloji Hamlesi’nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması, bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz” dedi.

23 Nisan için ilk tören TBMM Atatürk Anıtı’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çelenk koymasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı ve milletvekilleri katıldı.