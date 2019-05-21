Haydi çocuklar bahçeye!
Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs’ta küresel ölçekte düzenlenecek ‘Okul Dışarıda Günü’ ve ‘Dünya Oyun Oynama Günü’ etkinlikleri kapsamında dersleri açık havada oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulundu.
Küresel bir kampanya olan ‘Okul Dışarıda Günü’, açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl 23 Mayıs’ta yapılacak etkinlikler kapsamında, dünyanın dört bir yanından binlerce okul, sınıflarını açık havaya taşıyarak derslerini oyun yoluyla işleyecek. 28 Mayıs’ta da ‘Dünya Oyun Oynama Günü’ etkinlikleri yapılacak. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nden, oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine dikkat çekmek, çocuklar, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak ve oyunun çocukların en doğal hakkı olduğu vurgusunu yapmak amacıyla 23-29 Mayıs’ta resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında bir dizi etkinlik yapılması için illere yazı gönderildi.
GELENEKSEL OYUNLAR
Yazıya göre, resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesinde eğitim alan 1 milyon 600 bin çocuğun, 23 Mayıs Perşembe günü sabahçı ve normal eğitim yapan sınıflarda saat 10.00’da, öğlenci sınıflarda ise saat 14.00’te olmak üzere, geleneksel çocuk oyunlarından ‘Yağ satarım bal satarım’ oyunu oynanması tavsiye edildi. Ayrıca, ‘Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oyunun önemi’, ‘Çocuklar hangi yaşta, hangi oyunları, oyuncakları tercih ederler?’, ‘Anne ve babalar neden çocuklarıyla oyun oynamalı?’ gibi konularda öğretmenler ve ailelere yönelik eğitimler düzenlenecek. Yazıda, ‘Oyun her zaman her yerde ve herkese’ sloganı ile yapılacak etkinliklerin, sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşılarak farkındalık oluşturulması da istendi.
ÇOCUĞUN CİDDİ İŞİ OYUN
Okul öncesi eğitim uzmanları, oyunu ‘çocuğun bitmek tükenmek bilmez bir enerji ile üzerinde büyük bir ciddiyetle çalıştığı işi’ olarak değerlendiren uzmanlar, dünyanın her yerinde farklı kültürlerde sürdürülen oyun araştırmalarının ‘oyun, öğrenme ve sağlıklı büyüme, gelişim bağlamındaki’ sonuçlarının oyunun gücünü evrensel düzeyde kanıtladığına dikkati çekti.
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