Hem yıllar önceki hem de yeni siparişleri yetiştirmek için ilmek ilmek dokuyorlar

AA 02 Mart 2020 Pazartesi12:20 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:20

Hafik ilçesi yakınlarına taşınan Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde 1982'de kurulan atölyede kadın mahkumlar, ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halılarını dokuyor.

Oscar ödüllü sinema oyuncusu Charlize Theron'un 2006'da İstanbul ziyareti sırasında satın almasıyla yeniden gündeme gelen halılar, cezaevindeki 30 hükümlü tarafından binbir emekle ilmek ilmek dokunuyor.

Metrekaresine 360 bin ilmek atılan ve yaklaşık 2 yılda dokunan halıların her deseni, rengi, çizgisi, farklı bir duyguyu anlatıyor.

"Sivas Yıldızı", "Viyana", "Serpme" ve "Osmanlı Halısı" olarak adlandırılan ürünler, büyüklüğüne göre 13 bin ila 18 bin lira arasında fiyatlandırılıyor.

Kadın mahkumlar, hem 1980'li yıllardaki hem de yeni siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tahsin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kolları açarak mahkumlara yeni meslekler kazandırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hükümlünün cezası infaz olurken aynı zamanda meslek kazandığını dile getiren Yalçın, "Bunun yanında öz güven kazanıyor. Böyle olunca ailesi, toplum, ülkemiz ve biz kazanıyoruz. Toplumsal bir refah ortaya çıkıyor. Bu bizim için çok önemli." dedi.

- "HÜKÜMLÜLER DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ İLMEK İLMEK HALIYA İŞLİYOR"



Yalçın, cezaevi bünyesinde 1982'de kurulan halı atölyesinin tarihi bir miras olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Selçuklu'dan, Osmanlı'ya oradan da günümüze gelen ve belirli bir anlam taşıyan halılarımız var. Bunlar, 'Viyana', 'Sivas Yıldızı', 'Osmanlı' ve 'Serpme' halılarımız. Hükümlüler burada dertlerini, kederlerini, streslerini, sevgilerini, hasretlerini yani akla hayale gelecek bütün duygu ve düşüncelerini ilmek ilmek buraya işliyorlar. İşleyince onlar da mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Bunu bir altın bilezik olarak da düşünmek lazım. Metrekareye 360 bin ilmek atılıyor. Kişi bazında düşündüğümüz zaman ortalama günde 7-8 bin ilmek atıyorlar."

- SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR



Halı atölyesindeki 8 tezgahta 1980'li yıllarda alınan siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Eskiden kalan çok sipariş vardı, hala onların halılarını dokumaya devam ediyoruz. Şu an önceliğimiz 1980'li yıllardaki siparişleri tamamlamak. Onun yanı sıra alıcılar vazgeçtiler ise dış pazara bakanlığımızın belirlemiş olduğu metrekare fiyatından satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Yalçın, atölyede görev alan mahkumların aylık 400 lira maaş aldıklarını, her halı tezgahında 3 hükümlünün dokuma yaptığını ifade etti.

Halıları görmek isteyenlerin Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu internet sitesinden faydalanabileceklerini de belirten Yalçın, yeni siparişler de aldıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda üretilen halılar yüzde 100 yün ve orijinal. Yani tarihi bir doku, tarihi bir his var. Bu konulara hassas olan kişiler tarafından rağbet görmekteyiz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi bütün büyük şehirlerin yanı sıra diğer illerimize de halılarımızı gönderiyoruz. Bunun yanında son zamanlarda Almanya'ya da göndermeye başladık. Bir yıl içerisinde ortalama 7-8 halı üretimi yapıyoruz."

- "SEVİNCİMİZ, HÜZNÜMÜZ HALIYA YANSIYOR"



Hükümlülerden F.G.O. ise 5 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Günümüz güzel geçiyor. En önemlisi meslek öğrendik.1,5-2 yıl arasında halıları dokuyoruz. Günlük ortalama 7 bin ile 7 bin 500 arası ilmek atıyoruz. Halı dokurken kafamız dağılıyor. Sevincimiz, üzüntümüz her şeyimiz dokuduğumuz halıya yansıyor. Buna çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü sosyal ortamlardan çok uzağız." ifadelerini kullandı.