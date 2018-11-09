Merkez Odunpazarı ilçesinde, Doktor Safa Halaç Özel İlkokulunda eğitim gören çocuğunu yalnız bırakmamak için okul yönetimiyle görüşen Katerina Yüksel (33), okul binasındaki boş duvarları gönüllü olarak renklendirmek için kolları sıvadı. Sosyal medya hesabından oluşturduğu "Boya Kampanyası" sayesinde onlarca vatandaştan boya ve fırçaları temin eden Yüksel, okulda eğitim gören çocukların hayal dünyalarını süslemek için ders saatleri boyunca Uzay'a benzettiği karakterleri duvarlara resmediyor. 8 yıl önce evlenerek Eskişehir'e yerleşen Katerina Yüksel, yaptığı açıklamada, tek arzusunun otizmli olarak dünyaya gelen oğlu Uzay Yüksel'in (7) hayata tutunması ve konuşabilmesi olduğunu söyledi. Uzay'ın dudaklarından çıkacak bir ses için mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Yüksel, çocuğunun eğitim görmesi için uzun süre mücadele ettiğini ve Uzay'ın bu yıl itibarıyla ilkokula başladığını anlattı.

"Konuşabilsin istiyorum"

Evladını yalnız bırakmamaya çalıştığını dile getiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Oğlumun eğitim görmesini çok istiyordum. Fakat bir taraftan da yalnız bırakamazdım. Okul yönetimi ile görüştüm. Kırmadılar. Okulun iç kısmındaki boş olan tüm duvarları resimlerle boyayacağım. Bu iş zaten bir yıl sürer. Bu sayede oğlumun yanında olurum. Çocuğumun normal bir okulda eğitim görmesini çok isterdim. Çünkü Uzay konuşamıyor. Konuşabilsin istiyorum. O yüzden de belki konuşan arkadaşlarının yanında açılabilir diye düşünüyordum. Ne mutlu ki aynı hastalıkla mücadele eden ve konuşabilen arkadaşlarının olduğu bir sınıftayız. Tüm mücadelemiz onun konuşabilmesi, mutlu olabilmesi için."

"Tüm çocuklar mutlu olsun"

Katerina Yüksel, sınıftaki tüm çocukların aynı kaderi paylaştığına değinerek, "Benim istediğim şey tüm çocuklar mutlu olsun, sadece hasta olanlar değil. Onlar mutlu olabilsin diye duvarlara mutlu çocuklar çiziyorum. Bazen Uzay da teneffüslerde bana yardım ediyor. Boyaları karıştırıyor. Elim o kadar alışmış ki otomatik olarak Uzay'ı çiziyorum resimlerde. Hiç düşünmüyorum o esnada ama bakınca Uzay'ın yüzü çıkıyor, uzun sarı saçlı bir çocuk. Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada beni takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Hemen kampanyama destek verdiler ve çok fazla boya geldi. Okulun birçok duvarı boş; oyun odası, koridorlar, yemekhane. Zaten bu benim bir yılımı alacak. O kadar

isteyerek yapıyorum ki, anlatamam. Geceleri uyurken bir an evvel sabah olsun istiyorum. Rüyalarımda bile okulun duvarlarına resim yapıyorum. Bu işi ücretsiz olarak sırf çocukları sevdiğim için üstlendim." dedi.

"Aileler suçlu aramamalı"

Yüksel, otizmle dünyaya gelen çocukların öncelikle kabullenilmesi gerektiğini belirterek, "Önce bu hastalığı kabul etmek lazım. Tüm hayatımız boyunca savaşmamız lazım. Güçlü olmayı gerektiriyor. En önemlisi aile bireylerinin mutlu, beraber olması, ayrılmamaları gerekiyor. Aileler suçlu aramamalı. 'Benim çocuğum böyle' diyeceksiniz ve her şeyi yapacaksınız." ifadelerini kullandı.