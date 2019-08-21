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Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar

Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde ev sahibinin akrabası ile karşılaşan 3 kadın, kaçarken çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edildi. Hırsızlardan Meryem E. (47), adliyeye götürülürken, görüntü çeken basın mensuplarına, 'Çekin çekin. Sanki adam öldürdük' dedi.

  • DHA
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Olay, dün saat 14.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısının kilitli olmadığı öne sürülen daireye gelen 3 kadın, plastik aparat ile kapıyı açıp, içeri girdi. Bir süre sonra eve bir şey almaya gelen ev sahibinin akrabası, hırsızları görünce bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine 3 kadın, kaçmaya başladı. Hırsız olduklarını anlayınca peşine düşen mahalleli; Meryem E. ile kızı Seda E. (27) ve akrabası Yazgülü Y.'yi (30) yakalayıp, polise teslim etti. Gözaltına alınan 3 kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Meryem E., Seda E. ve Yazgülü Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Poliste 8 suç dosyası bulunan Meryem E., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin. Sanki adam öldürdük" diye seslendi. 
 
Öte yandan Seda E. ve Yazgülü Y.'nin de çok sayıda suçtan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. 
 

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