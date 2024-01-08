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Yaşam

Yasaklı 2 cins köpeğin saldırısına uğrayan kadın yürümekte güçlük çekiyor

Hatay'ın Payas ilçesinde yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen yürümekte güçlük çekiyor ve her hareketinde acı hissediyor.

IHA8 Ocak 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Yasaklı 2 cins köpeğin saldırısına uğrayan kadın yürümekte güçlük çekiyor
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Payas'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, Ağustos ayında komşusuna ait 2 yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Öte yandan, köpeklere yetkililer tarafından el konuldu, şahsa idari para cezası uygulandı ve konuyla ilgili mağdur tarafından köpeklerin sahibine dava açıldı.

"BEN O AN ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"

Köpeklerin vücudunun çeşitli bölgelerine saldırdığını ifade eden Mesude Sağıltıcı, "İşe gidiyordum. Çöp konteynerinin yanında iki köpek vardı. İki adım attıktan sonra üstüme saldırdılar. Bir köpek sağ kolumdan tutup yere yatırdıktan sonra diğer köpek de sol koluma saldırdı. Ben o an öldüğümü sandım. Her tarafımdan kanlar akmaya başladı. Küçük bir köpek havlayarak geldi. Diğer köpekler beni bırakıp küçük köpeğe saldırdılar. Küçük köpek benim hayatımı kurtardı. Yürüyemiyorum. Değneklerle yürüyorum" dedi.

"KAYNANAM KÖPEK SALDIRISI İLE İLGİLİ DAVASINI SÜRDÜRÜYOR"

Mesude Sağıltıcı'nın damadı olan Yalçın Turaç, kaynanasının kanlar içinde acı çektiğini ifade ederek, "Kolunda, vücudunda ve göğsünde köpekler tarafından ısırıldığını gördük. Sağ kolunda bayağı bir hasar var. Sol bacağında düşmenin etkisiyle diz kapağında yaralanma var. Şikayetçi olduk. Kaynanam köpek saldırısı ile ilgili davasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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