Husumetli akrabalar arasında kavga

DHA 15 Ocak 2021 Cuma 21:46 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 21:46

Olay, akşam saatlerinde Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A., Mehmet A. ve Orhan A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 2 kişinin gözaltına alındığı

olayla ilgili soruşturma başlatıldı.