Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
- DHA
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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