Iğdır'da satırla gasp etti ve ekipler tarafından yakalandı

DHA 25 Ocak 2022 Salı 17:16 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 17:17

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir otobüs yazıhanesi civarında gece yarısı gezerken, polis ekipleri tarafından fark edilen ve durumundan şüphelenilen Ahmet Öztürk'ün 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) hırsızlık suçundan arandığı ve yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı. Öztürk'ün üst aramasında belinde 'satır' olarak tabir edilen kesici aletle, altın sarısı renginde çiçekli beyaz taşlı yaprak işlemeli 1 kolye, üzerinde taşlar bulunan altın sarısı renginde kelepçeli bileklik, 1 adet şarj adaptör ve kablosu, Hatice V. isimli kişiye ait banka kartı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve Iğdır Üniversitesi öğrenci kimlik kartları çıktı.

Mahkemenin ardından cezaevine gönderildi



Polis şüpheliyle ilgili inceleme yaparken, saat 22.00 sıralarında, Ümmül Kurra Camisi civarında bir kadının bir erkek tarafından kesici aletle tehdit edilip çantasının zorla alındığı ihbarını aldı. Olayı gerçekleştiren kişinin 165-170 santimetre boylarında, siyah giyimli, elinde tespih ve satır bulunduğu, yüzüne siyah maske takmış olduğu belirtilen anonsta bahsedilen kişiyle eşkalinin uyuşmasıyla yaya devriye ekibi, şüpheli Ahmet Öztürk'ü, Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Asayiş Şube Gasp Büro görevlileri tarafından yapılan yüzleştirmede şikayetçi, kesici aletle çantasını gasbedenin, aynı kişi olduğunu söyledi. Bunun üzerin avukat nezaretinde ifadesi alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Öztürk, cezaevine gönderildi.