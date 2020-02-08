İHH, İdlib'den göç eden sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı

AA 08.02.2020 21:43 - Güncelleme: 08.02.2020 21:43





İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Yaptıkları çağrının kısa sürede karşılık bulduğunu ifade eden Tosun, İdlib'deki saldırılar nedeniyle göç eden ailelere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırıldığını kaydetti.

Suriye’nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda briket evlerin inşa çalışmalarının devam ettiğini de belirten Tosun, "Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz." dedi.

Tosun, mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için acil yardım çağrısını yineledi.

İHH aracılığıyla Suriyelilere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da savaş mağduru ailelere destek verilebiliyor.