İkindi namazında camiler açık mı? Camilerde vakit namazları kılınacak mı? Diyanet'ten ikindi namazına ilişkin açıklama

29 Mayıs 2020 Cuma 14:07 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 14:07

İkindi namazında camiler açık mı? Camilerin ibadete kademeli olarak açılmasından sonra koronavirüs normalleşme süreci kapsamında vatandaşlar uzun süren hasretin sonunda cemaatle camilerde namaz kılabildi. Cuma namazı Müslümanlar için farz olan ibadetlerdendir. Uzun süren ayrılık sonrası camilerde cuma namazı kılan müminler, İkindi namazında camiler açık mı? Camilerde vakit namazları kılınacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet'ten ikindi namazına ilişkin açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ikindi namazına dair açıklamada bulundu. İşte koronavirüs normalleşme süreci kapsamında camilerde kılınacak vakit nbamazları.

CAMİLER KISMEN AÇILDI

Türkiye 2 aydan fazla zamandır koronavirüs nedeniyle kapalı olan camilerde belirlenen nokta ve kurallar kapsamında bugün itibarıyla cuma namazını cemaatle kılmaya başladı. Kovid tedbirlerinin başladığı günlerden bu yana ilk kez kılınan olan Cuma namazında 81 ilde uyulması zorunlu olan kurallar belirlendi. Camilere cuma namazı için giden vatandaşlardan maske takmaları ve seccade getirmeleri istendi. Camiler kademeli olarak ibadete açıldı.

Camiler uzun zaman sonra yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararla camilerde cemaatle öğle ve ikindi namazları kılınabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası normalleşme takvimini açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve mescitlerde cemaatle öğle ve ikindi namazının da kılınabileceğini anımsatarak, "Bu kararın, Koronavirüs Bilim Kurulu ile Bakanlar Kurulu'nun kararıyla ortaya koyuldu. Kademeli olması açısından önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı. Diğer namazlara (sabah, akşam, yatsı) da kademeli olarak birkaç hafta sonra başlayacağız" bilgisini paylaştı.

İŞTE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN İKİNDİ NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle ibadete, kademeli olarak yarın Cuma namazıyla başlanacağını söyledi.

Başkan Erbaş, Türkiye'de salgının yayılmaya başlamasının ardından 16 Mart'tan itibaren camilerde cemaatle ibadete ara verildiğini hatırlatarak, bu süreçte hutbe ve vaazlarda tedbirlere ilişkin uyarıların yapıldığına değindi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde üzerinde en fazla durulan hususun tedbir, tevekkül ve dua olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, camilerin minarelerinden ezan, tekbir, salavat, sala ve dualarla millete manevi destek verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Başkan Erbaş, valiliklerin idaresinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grupları'nda 61 bin din görevlisi ve gönüllü personelin millete yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak, "Bu sürecin çok başarılı bir şekilde yönetildiğini ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da tüm hocalarımızla birlikte, başarılı bir şekilde bugüne kadar geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bilinçli olursak cuma namazlarını kılmamız mümkün olacak"

Valiliklerin ve müftülüklerin iş birliğiyle yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin cuma namazı için belirlendiğini anlatan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Buradaki kriter caminin avlusunun olması. Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta Din Öğretimi Genel Müdürümüzün özel gayretiyle imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak. Camilerin eğer avlusu, bahçesi müsait değilse, mahallede uygun yerler, açık alanlar cuma namazı için hazır hale getiriliyor. Şu an arkadaşlarımız, yetkili müftülerimiz, imamlarımız, herkes bunun için çalışıyor."

Başkan Erbaş, "Ayrıca bu süreçte, cami avluları ve meydanlar bazı yerlerde yetersiz kalabilir. İklim ve hava şartları müsait olmayabilir. Vatandaşlarımızdan, azami derecede dikkat ve anlayış göstermelerini, sabır ve sükunetle davranmalarını, hocalarımıza ve görevlilere yardımcı olmalarını, ısrarcı olmamalarını özellikle istirham ediyorum. Sağduyulu ve bilinçli olursak inşallah en yakın zamanda tüm camilerimizde ve cami içinde cuma namazlarımızı kılmamız mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.

Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli.

ABDEST EVDE ALINACAK

Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."

Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü bazı camilerde namaz kılınmaya başlayacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta camilerin açılacağına dair yaptığı açıklama sırasında ikindi namazında camilerin açık olup olmayacağına dair ayrıntılara da değindi. Erdoğan, "Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz" dedi ve camilerde ilk etapta sadece Öğle ve İkindi namazlarının kılınacağını belirtti. 29 Mayıs sonrasında ise camilerde vakit namazlarının seyrek bir şekilde kılınacağını duyuran Erdoğan, ilk etapta camilerde cemaatle öğle ve ikindi namazlarının kılınabileceğini açıkladı.









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