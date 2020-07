İkra Nur'dan son dakika haberleri: İkra Nur'un katili kim çıktı?

17 Temmuz 2020 Cuma 13:28 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 13:28

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde kaybolmasından 4 gün sonra Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunan 7 yaşındaki İkra Nur'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'nin merak ettiği İkra Nur'un katili kim çıktığı ile ilgili soruşturma sürüyor. İkra Nur'un katilinin bulunması ile ilgili yapılan soruşturma ve incelemelerde henüz şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadı. Fakat İkra Nur'un kaçırılıp öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Peki İkra Nur'u kim öldürdü? 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor aralayacak. İşte İkra Nur'dan son dakika haberleri...

İkra Nur’un sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve emniyet ekiplerinin her detayı tek tek incelemesine ve yakınları dahil olmak üzere köyde onlarca kişinin ifadesinin alınmasına rağmen şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

İkra Nur'un ölümünün sırrını ise Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun çözmesi bekleniyor.

CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi’nde 27 Haziran Cumartesi günü evden yakındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlarının yanına gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi, yapılan aramalara rağmen 4 gün sonra evinden kuş uçuşu 1 kilometre mesafedeki Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunmuştu.

TEK BULGU BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu gün öldüğü, küçük kızın boğulduğu, deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde durulmuştu.

Jandarma Suç Araştırma Timi, emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için her detayı tek tek incelerken, Tirsi’nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki birçok kişinin ifadesine başvuruldu ancak şimdiye kadar şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

‘BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ’

İkra Nur'dan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Tirsi ailesinin komşusu Gülfem Yaman, İkranur’un ölüm nedeninin belirlenmesi için iz sürüldüğünü söyledi. Yaman, “Hiçbir sonuç yok henüz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz biz de köylüler olarak. Hepimiz tedirginiz, korkuyoruz evlerimizde uyumaya. Bir haftadır bizde hiç uyku yok. Jandarmalar gerekli aramaları hala yapıyorlar, hala buradalar. İnşallah bir an önce bulunsun istiyoruz. Mahallede herkes sorgulandı. Tekrar tekrar sorgulanıyor, yeni ekipler geliyor. Ankara'dan başka bir ekip gelmişti, onlar da yeniden ifadelerimizi aldılar. Evlerimiz arandı. Herkes tek tek sorgulanıyor ama henüz hiçbir elle tutulur bir şey olmadığı söyleniyor. Biz de bekliyoruz, bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

Ölü bulunduğu yerin aşağıda olduğunu söyleyen Yaman, “Çocuğun bu mevsimde oraya gitmiş olması, kesinlikle mümkün değil. Başka aylarda olsa belki gidilebilir diye düşünülebilir. Fındık bahçeleri hep yeşil alan hava geç saatte kararsa da burada artık karanlık oluyor. Sis çöküyor akşamları o saatler de mümkün değil çocuğun oraya gidebilmesi” ifadelerini kullandı.

İKRA NUR'UN ANNESİ HAKKINDA KAFA KARIŞTIRAN İDDİALAR

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İkrannur'un annesinin İkranur Tirsi'nin kaybolmasından 1 ay önce evden ayrılmak istediği öğrenildi. Eşiyle arası bozuk olan Nazlı Tirsi 4 çocuğunu babaannelerine bırakıp İstanbul'a gidecekken son anda vazgeçtiği iddia edildi.

İkranur'un annesinin kızının arandığı günlerde gazetecilere verdiği röportajda rahat tavırları dikkat çekti. Müge Anlı'dayken sorulan sorulara 'Ben jandarmaya söyleyeceğimi söyledim' diyen Nazlı Tirsi, Müge Anlı'da evden kaçtığı iddialarına da 'evet 1 kere kaçtım' şeklinde cevap vermişti. Sosyal medyada İkranur'un annesi hakkında olumsuz ve eleştirel yorumlar yapıldı.

