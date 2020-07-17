17 Temmuz 2020 Cuma 13:28 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 13:28

Giresun'da, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz neden öldü? soruları bu karar sonrası yeniden gündeme geldi. Rabia Naz olayı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz kimdir? Giresun'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

RABİA NAZ OLAYI NEDİR?

Rabia Naz Vatan, 2018'in Nisan ayında Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

RABİA NAZ NEDEN ÖLDÜ?

Ailenin iddiasına göre Rabia Naz'ın ölüm sebebi arabayla çarpıp kaçıldığı... Ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırıldığı vurgulanan savcılık açıklamasında, söz konusu aracın olay gününde Giresun’da değil, Trabzon’da bulunduğunun tespit edildiği de belirtildi.

130 KİŞİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 130 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin sürdürülen savcılık soruşturması tamamlandı. Takipsizlik kararı verilen soruşturmada, küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verildi.

BAŞSAVCILIK'TAN RABİA NAZ AÇIKLAMASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca Rabia Naz soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Rabia Naz Vatanın ölümü hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtildiği açıklamada evinin önünde sırt üstü yatar vaziyette yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatanın ambulans ile götürüldüğü Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Kamu adına soruşturma yapma yetkisini haiz Cumhuriyet savcıları, her olayda olduğu gibi Rabia Nazın ölüm olayında da hakikate ulaşabilmek amacıyla bütün şüphe, iddia ve isnatları detaylı bir şekilde araştırmıştır. Somut gerçeğe ulaşabilmek için tüm bilgiler toplanmış, deliller araştırılmış, ifade ve iddialar doğrultusunda telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, dört ayrı Adli Tıp Kurumunun görüşü alınmıştır. Olayın trafik kazası şeklinde vuku bulduğu yönünde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması üzerine bu konuda da geniş çaplı araştırma yapılmıştır. Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatanın Rabia Naz Vatana minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatana ait herhangi bir DNAya rastlanmamıştır" denildi.

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