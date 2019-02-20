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'İlham aldık kopya etmedik'

Temeli altı yıl önce atılan Çamlıca Camisi’nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Dernek Başkanı Ergin Külünk: Türkiye’nin en büyük camisi için Mimar Sinan’dan öykündük ama kopya etmedik.

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İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi, 15-20 gün içinde tamamlanarak ibadete hazır hale getirilecek. Çamlıca Camisi’nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılıyor. İstanbul’un simgesi haline gelen selatin camilerinin devamı hissini uyandıran Çamlıca Camisi, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camisi’nin temelinin 6 Ağustos 2013’te atıldığını, bugün ise gelinen noktada caminin tamamlandığını söyledi.      

KLASİK BİR CAMİİ

Ergin Külünk: Çamlıca, Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerin devamı niteliğinde klasik üslup bir cami. Usta Sinan’dan öykündük ama kopya etmedik. Ustanın cami mimarisine getirdiği ‘altın oranı’  kullanarak çok büyük bir cami yaptık. 

KOMPLEKSTE NELER VAR? 

Külliyesinde müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca, Türkiye’nin en büyük camisi özelliğinde. 

TOPKAPI SARAYI'NA BAĞLI RESMİ MÜZESİ OLACAK

Çamlıca Camisi önemli bir müzeye deev sahipliği yapacak. Müze, TopkapıSarayı Müzesi’ne bağlı bir mekan olacak. İç mekan proje çalışmaları bitmek üzere olan müzenin eser seçimleri yapılmış durumda. 

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