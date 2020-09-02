DHA 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:52

İlçeye bağlı kırsal Burçaklık Mahallesi'nde 2 yıldır imamlık yapan Osman Çilenti, Siverek Müftülüğü'nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Cenaze yıkama görevi sırasında rahatsızlanan Çilenti'nin, başvurduğu hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Çilenti, 21 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Ölen imamın ailesi, sosyal medya üzerinden Çilenti’nin ölümünde ihmal olduğu iddialarını gündeme getirdi. İddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'HASTAYKEN SAVUNMASINI İSTEDİLER'

Yaşamını yitiren Osman Çilenti’nin Eşi Rahime Çilenti, "Eşime cenaze yıkanması için bir teçhizat verilmedi. Koronavirüslü cenaze yıkama kursu verilmedi. Eşimin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasını ardından karantinada olduğu süreçte müftülük savunmasını istedi. Eşim koronalı cenazeyi yıkadıktan sonra eve geldiğinde kendini karantinaya aldı, bizlerden uzak durdu. Kısa süre sonra test yaptı ve sonuçları pozitif çıktı. Eşim ilçeye 35 kilometre uzaklıkta camide görev yapmasına rağmen müftülükçe koronavirüslü cenaze yıkanmasında görevlendirildi. Eşime hiçbir şekilde eğitim ve koruyucu elbise falan verilmedi. Eşim kendi maskesi ve eldiveni ile cenazeyi yıkadı" dedi.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Yaşamını yitiren ve eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Rahime Çilenti, "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beni aradılar ve konunun takipçisi olacağını söylediler. Diyanet İşleri Başkanı’mızın selamlarını ilettiler. İlçe müftülüğünden eşimin görevlendirme evraklarını temin ettik ve avukatımıza teslim ettik. Gün içerisinde avukatımız suç duyurusunda bulunacak" dedi.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN OLAYA MÜDAHİL OLMASI SEVİNDİRDİ'

Koronavirüs nedeni ile yaşamını yitiren cami imamı Osman Çilenti’nin oğlu Mustafa Çilenti ise, "Babamın ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. Müftülük tarafından hiçbir önlem alınmadı ve babam bu yüzden hayatını kaybetti. Günlerdir olayın peşini bırakmadık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ve bizi arayarak olayın takipçisi olacaklarını belirtmesi bizleri mutlu etti' dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak Siverek Kaymakamlığı’ndan da yazılı açıklama yapıldı. Ailesinin iddiasının aksine cenaze yıkamakta görevli olan kişilere koruyucu ekipman verildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde pandemi ile mücadele, hazırlanan Pandemi Planı çerçevesinde görev verilen bütün kamu kurum ve kuruluşların imkan ve personelleri aracılığıyla yürütülmektedir. Sağlık personelinin tamamının yanında jandarma, polis, öğretmen, mühendis, zabıta, muhtar ve birçok kamu ve meslek kuruluş personeli, pandemi kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamaya uygun bir şekilde, kişisel koruma tedbirlerine de riayet ederek filyasyon, izolasyon ve alan denetimleri ile benzer çalışmalarda görev ifa etmektedir. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan Merhum imam hatibimiz Osman Çilenti’nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup, Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik İmam Hatip grubun içinde yer almaktaydı. Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz Devlet Hastanesi'nde yapılmakta olup, yıkama hizmetinde görevli bütün personellere gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır. Merhumun, Covid-19’a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir. Değerli mesai arkadaşımız merhum Osman Çilenti’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.