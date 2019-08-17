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İngiliz sevgilisini bıçaklayan firari aşçı, İzmir'de yakalandı

Bodrum'da, 2 yıl önce havalimanında romantik bir evlilik teklifi yaptığı İngiliz sevgilisi Faiza Drid'i (43), bu anlardan 3 ay sonra yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan aşçı Fatih Zencir (40), yapılan yargılama sonunda konulduğu açık cezaevinden firar etti. İzmir'de yaşamaya başlayan ve iş arayan Zencir, kendilerini kafeterya sahibi olarak tanıtan ve eleman aradıklarını belirten polisle buluşunca yakalandı. O anlar, kafeteryanın güvenlik kameralarınca götüntülendi.

  • DHA
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Aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve burada süpermarket müdürlüğü yapan Faiza Drid ile çalıştığı Bodrum'da tanıştı. İkili, gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Zencir, 18 Nisan 2017'de, Londra'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen sevgisini Drid'e romantik bir evlilik teklifi hazırladı. Yere güller döküp, mumlarla 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, sevgilisini Dış Hatlar bölümünde karşıladı. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden ve duygulanan Drid, Zencir'in boynuna sarıldı. Ardından Fatih Zencir, diğer yolcu ve yolcu yakınlarının alkışları eşiliğinde Drid'e yüzük taktı.
 
3 AY SONRA BIÇAKLADI
 
 
Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Fatih Zencir, kıskançlık nedeniyle Faiza Drid ile sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, 2017'nin Temmuz ayında, ikili Bodrum Bitez sahilinde buluştu ve yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Drid, bir süre yoğun bakımda kaldı. Talihsiz kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından, ülkesine döndü.
 
 
Fatih Zencir ise olayın üzerinden 10 saat geçmesinin ardından saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zencir tutuklandı. Yapılan yargılamanın ardından Zencir, bu suçtan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Zencir, bir süre sonra, cezasını çektiği Muğla'daki açık cezaevinden firar etti.
 
 
POLİS KENDİ YÖNTEMİYLE YAKALADI
 
 
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında kalmaya başlayan ve maddi sıkıntılar yaşayınca 'Yücel Çağlayan' sahte ismiyle sosyal medya hesabı açıp, iş aramaya başlayan Zencir'in oyunu, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerince fark edildi. Bunun üzerine aynı sosyal medya platformunda polis de bir hesap açtı ve kendilerini ilçe sınırlarında bulunan Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın sahibi olarak tanıtıp, Zencir'e aşçıya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Geçen 9 Ağustos'ta, iş görüşmesine gittiğini zannederek verilen adrese gelen Zencir, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zencir, emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
 
 
YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
 
 
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerinin, Zencir'i yakaladığı anın görüntüleri, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kendini kafeteryanın sahibi olarak tanıtan polisin bir masada tek başına oturduğu, yanına Zencir'in gelmesinin ardından kısa süre sonra diğer polislerin de geldiği ve cezaevi firarisinin gözaltına aldığı görülüyor.
 
 

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