''İnsanlık ölmemiş'' dedirten hareket

IHA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:27

İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesinde yaşayan İsmail Çelik, sabah saatlerinde Hespekli Mevkindeki tarlasına gitti. Çelik, Erik ağacının dalında tel ile bağlanmış 100 lira ve bir not olduğunu gördü. Üzerinde "Manavlar kapalıydı. Eşim hamile aş erdi. Almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin” yazılı notu okuyan Çelik çok şaşırdı.

Böyle güzel insanların olması sevindirici

Notu okuduktan sonda duygulanan 60 yaşındaki çiftçi İsmail Çelik, "Böyle güzel insanların oluşu sevindirici kardeşimi tanımayı çok isterdim" dedi.

Çelik,“Tarlaya erikleri sulamaya geldiğimde ağacın üzerinde bir not gördüm. Bir kardeşimiz erik toplamış iyi güzel bir de not bırakmış. Aldığı eriğin emanetini de bırakmış. Demek ki daha halen böyle güzel insanlar var. Helali hoş olsun. Eşine çoluğuna çocuğuna afiyet ile yedirsin. Bu bırakılan parayı köyümüzde ki yardıma muhtaç insanlara vereceğim” diye konuştu.