İnternetten alışveriş yaparken bin lira dolandırıldı

Fevziçakmak Mahallesi Hatboyu 3 Caddesi'nde yaşayan O.Y., alışveriş yapılan bir internet sitesinden playsitation 4 almak istedi. İsmini M.A. (47) olarak belirten ile yazışan genç, şahsın verdiği hesaba bin lira gönderdi. Bir süre sonra görüştüğü şahıstan cevap alamayan O. Y. dolandırıldığını anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.