İranlılar Türkçeyi dizilerden öğreniyor

Başkent Tahran’da oturan Penahi, Muhammedi ve Rıfati aileleri, Türk televizyon kanallarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid, Vuslat, Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Afili Aşk, Zalim İstanbul gibi dizileri yakından takip ettiklerini anlattı. İki çocuk annesi, ev hanımı Meryem Muhammedi, “Türkçemi geliştirmek ve ileride daha iyi konuşabilmek için Türk televizyon kanallarını ve özellikle dizileri izliyorum. TRT’deki Vuslat ve Payiaht Abdulhamid favori dizilerim. Diriliş Ertuğrul ve şimdi ismini hatırlayamadığın birkaç Türk dizisini daha izledim” dedi.

Türkçe sevgisi dolayısıyla kızına “Parla” ismini verdiklerini söyleyen Muhammedi, “Türkçe öğrenmesi için kızıma TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmleri izlettiriyorum. Üniversite çağındaki oğlumun da Türkiye’de eğitim almasını istiyorum” diye konuştu. Amine Rıfati de şöylekonuştu: “Türkiye’ye gittiğimizde artık gurbet hissine kapılmıyor ve yabancılık çekmiyoruz. İnsanları da bize çok misafirperver davranıyor. Türk dizilerini İran ya da Türkiye kanallarından izliyoruz. Düğün ve kına geceleri bizimkilere çok yakın.”