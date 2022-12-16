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Yaşam

İş arkadaşını ''işe neden geç geldin?'' diye öldürmüş!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hürşit Karadaş'ın (35), tabanca ile vurarak öldürdüğü aynı şubede kargo şefi Mehmet Koç (39), toprağa verildi. Koç'un ağabeyi Mustafa Koç, Hurşit Karadaş'ın, işe neden geç geldiğini sorduğu için kardeşini öldürdüğünü söyledi.

DHA16 Aralık 2022 Cuma 15:02 - Güncelleme:
İş arkadaşını ''işe neden geç geldin?'' diye öldürmüş!
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Polatlı'da, PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit Karadaş, dün öğle saatlerinde aynı şubede kargo şefi olan Mehmet Koç ile tartıştı. Karadaş, tartışma sırasında silahını çıkarıp, Mehmet Koç'a 7 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Koç, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Karadaş, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hurşit Karadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Koç için, Haymana ilçesinde öğlende cenaze namazı kılındı. Haymana Merkez Camii'ndeki cenazeye Koç'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Koç, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gedikli köyünde toprağa verildi.

Mehmet Koç'un ağabeyi Mustafa Koç, "Kardeşimi öldüren güvenlik görevlisinin zaten psikolojik ve maddi sıkıntıları varmış. Son günlerde de işe geç kalıyormuş. Olay günü de işe geç gelince kardeşim buna işe neden geç geldiğini soruyor. Bu soruyu sorması üzerine güvenlik görevlisi de sinirlenip silahına davranıyor ve 7 el ateş ediyor. Kurşunlardan 4'ü kardeşime isabet ediyor ve orada hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi. (DHA)

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