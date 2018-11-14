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İş bulma hayaliyle geldiği İstanbul'da metronun havalandırma mazgalı üzerinde ısınıyor

Büyük hayallerle memleketinden yola çıkarak çalışmak için İstanbul’a gelen 34 yaşındaki Şahin Hastürk, 23 gündür sokakta kalıyor. Taksim meydanındaki metronun sıcak hava üfleyen havalandırma mazgalı üzerinde oturarak ısınan Hastürk, gününü iş bulma hayaliyle geçiriyor.

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Memleketinde fırıncılık işiyle uğraşan Şahin Hastürk, ailesini memlekette bırakarak büyük hayallerle geldiği İstanbul’da günlerini iş bulma hayaliyle geçiriyor. 23 gün önce memleketi Karabük’ten yürüyerek Adapazarı’na gelen Hastürk buradan otobüsle İstanbul’a geldi. 23 gündür iş aradığını ve bulamadığını söyleyen Hastürk, soğuk olduğu için boşta kalan vaktini Taksim meydanındaki metronun sıcak hava üfleyen havalandırma mazgalının üzerinde oturarak geçiriyor.
 
Karabük’ten iş bulma ümidiyle İstanbul’a gelen 34 yaşındaki Şahin Hastürk, “Burası sıcak, etrafı soğuk ben dışarıda kalıyorum. Üşüyorum. Buraya geleli 20 günü geçti. Şuanda boştayım. Memlekette fırında çalışıyordum. Yatacak yerim yok. Dışarıda kalıyorum. 12. Aya kadar bekleyeceğim. Benim sıkıntım telaşım var. Gittim, yardım almaya çalıştım. Başımda bir hadise var çıkamadım işin içinden. Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ben bekarım. Anne ve babam yaşıyor. Biz 5 kardeşiz. Biri İstanbul’da diğer üç kardeşim de memlekette. Şuanda sokakta kalıyorum. Varlıklı bir insan değilim” dedi.
 
 
Taksim Meydanından geçen vatandaşların meraklı bakışları altında bekleyen Şahin Hastürk, tedirgin bakışlarla çevreyi izliyor. Bir an önce iş bulmayı hedefleyen Hastürk, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Taksim Meydanındaki metronun sıcak hava üfleyen havalandırma mazgalı üzerinde oturan Hastürk, geceyi de havalandırma mazgalı üzerinde geçiriyor.
 

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