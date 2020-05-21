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Yaşam

İş hanındaki dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

Denizli'de bir iş hanında saatçi dükkanında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden ve diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

İHA21 Mayıs 2020 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:50
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Edinilen bilgiye göre, yangın Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Bayramyeri Meydanı’nda bulunan Mustafa Y.’ye ait saatçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş hanı içerisinde bulunan dükkandan dumanlara çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden ve diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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