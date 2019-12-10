İşkenceci astsubay eşini döverek öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Çocukları kavgayı yatıştırırken, Gül Efe ise fenalaştı. Gül Efe, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gül cenazesini almak için morga gelen yakınları, talihsiz kadının eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle de beyin kanaması geçirip öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mehmet Efe’yi, gözaltına aldı. Mehmet Efe, ‘eşe karşı nitelikli basit yaralama’ suçundan tutuklandı. Gül Efe ve Mehmet Efe’nin amca çocukları olduğu ve 20 yıl önce evlendikleri, çiftin biri 18, diğeri 12 yaşında iki oğlu olduğu belirtildi. Cenazeyi teslim almaya gelen Efe’nin annesi Habibe Efe, “Dövmüş. Sürekli de dövüyormuş. Oğlunun doğum gününde yapmış bunu. Yediler kızımı, öldürdüler. dedi.