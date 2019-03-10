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Isparta'da asker eğlencesinde silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı

Isparta Senirkent'te asker eğlencesinde çıkan tartışma kavgaya döndü. Olayda darp edilen bir öğrencinin arkadaşı 2 kişiyi bıçakladı. Yaralı yakınlarının evlerine geldiğini gören 2 kişi daha sonra pompalı tüfekle gelenlere ateş açtı, 4 kişi daha yaralandı.

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Isparta'nın Senirkent ilçesindeki asker eğlencesinde çıkan tartışma sonucu darp edilen bir öğrencinin arkadaşı, kendilerini darp ettiği öne sürülen 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralıların yakınlarının evlerine geldiğini gören 2 kişinin, daha sonra pompalı tüfekle gelen şahıslara ateş açarak 4 kişiyi daha yaraladığı öğrenildi. Eğlencede çıkan olaylar sonucu toplam 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz akşam Senirkent ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede düzenlenen asker eğlencesinde K.C. isimli üniversite öğrencisi, çıkan tartışma sonucu kişi ya da kişiler tarafından darp edildi.

Bıçakladı gitti

K.C.’nin kendisi gibi öğrenci olan arkadaşı B.D. ise, K.C.’yi darp ettikleri öne sürülen 2 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden ayrıldı.

Olaydan bir süre sonra bıçaklanan ve olaya karışan bir grubun K.C. ve B.D.’nin kaldığı eve gittiği ve olayın devamında bu kez eve gelen şahıslara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin de saçmalardan yaralandığı öğrenildi. Olaylarda darp edilen öğrenci ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralıların Senirkent Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenilirken, yaralılardan H.G.’nin ileri tetkik ve tedaviler için Isparta'daki farklı bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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