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Yaşam

Isparta'da mesire alanında kavga

sparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA11 Ekim 2020 Pazar 00:34 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:34
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Olay, saat 00.45 sıralarında Gökçay mesirelik alanında meydana geldi. Osman Elvan (25), Ahmet D. 22) ve yanlarında bulunan K.K., N.B., H.B. adlı kadınlar ile Mustafa Ç. ve Hüseyin B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin B., Osman Elvan’ı bıçaklayarak yaraladı. Mustafa Ç. ise Ahmet D.’yi darp etti. Olay yerine gelen ambulansla Isparta Şehir Hastanesine götürülen Osman Elvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ahmet D. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 3’ü kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından K.K., N.B., H.B. adlı kadınlar serbest bırakılırken, Mustafa Ç. ve Hüseyin B. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Mustafa Ç. ve Hüseyin B.’nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şahıslar cezaevine götürüldü

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBEST

Isparta'da Osman Elvan’ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel’in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hüseyin Bayraktar ve Mustafa Çelik ise sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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