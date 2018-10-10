İstanbul Ankara Denizli hava durumu bugün nasıl Meteoroloji son dakika il il hava durumu raporu

Meteoroloji sağanak yağış için son dakika uyarılarda bulundu. 7 ilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları neler? Yurt genelinde hangi illerde yağış var? Kar yağışı ne zaman başlayacak? soruların yanıtları araştırılırken 10 Ekim Çarşamba günü için Meteoroloji'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ekim ayına girmemizle beraber hava sıcaklıkları değişkenlik gösterirken, Meteoroloji'den de son dakika hava durumu açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yurt genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren tropik fırtına ve yağışlı havalar azalırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir yükselme yaşanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl il hava durumu Meteoroloji açıklamaları, detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresinde.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı iAntalyalya'nın batısının ve Muğla'nın iç kesimleri, Sinop, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın is genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.



Marmara'da havanın parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.



Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3-5, Kuzey Ege'de 4-6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.



Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SAATLİK



İstanbul'un saatlik hava durumu şu şekilde:

İL İL SON HAVA TAHMİN RAPORLARI



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25



İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22



İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26



Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 30



Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23



Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 28



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14



Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28

Ankara hava durumu 5 günlük (9 Ekim-13 Ekim)



Meteoroloji hava durumu üzerinden Ankara hava durumu, beş günlük sıcaklık-gökyüzü verileri yayınlanırken, 9 Ekim - 13 Ekim tarihlerinde sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara hava durumu gökyüzü-sıcaklık (9 Ekim - 13 Ekim) sıcaklık verilerini açıkladı. Beş günlük değerlere göre gökyüzü nasıl olacak?



9 Ekim 2018: Ankara'da Salı günü gökyüzü bulutlu-güneşli olurken sıcaklık gündüz 25 derece, gece 9 derece. Nem oranı yüzde 20-64 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esiyor.



10 Ekim Çarşamba: Çarşamba günü Ankara'da gökyüzü açık gözlemlenirken en yüksek sıcaklık 23 derece, en düşük sıcaklık 9 derece. Nem oranı yüzde 30-81 arası. Rüzgar saatte 10 km hızda esmesi bekleniliyor.





11 Ekim Perşembe: Ankara'da Perşenmbe günü gökyüzü kapalı olurken, yağmur beklenmiyor. Sıcaklık 8-23 derece arasında. Nem oranı yüzde 35-76 arasında. Rüzgar saatte 7 km hızda esiyor.



12 Ekim Cuma: Gökyüzü bulutlu olması bekleniliyor. Sıcaklık en yüksek 22 derece, en düşük 8 derece. Nem oranı yüzde 37-82 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



13 Ekim Cumartesi: Ankara'da hafta sonu gökyüzü kapalı olurken, başkentte sağanak yağmur bekleniliyor. En yüksek sıcaklık 22 derece olurken, en düşük sıcaklık 8 derece. Nem oranı yüzde 37-90 arasında olurken rüzgar saatte 13 km hızda esmesi bekleniliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile K. Maraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale'in iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA - 9 EKİM SALI



MARMARA



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 22°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 24°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE



Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

YURT GENELİ 5. GÜNLÜK HAVA DURUMU





Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren K. Maraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 30°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 31°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 25°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin, gece saatlerinde Muş ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 27°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUŞ °C, 24°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATMAN °C, 31°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 30°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA



Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde batısı hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunun açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece batısı yağmurlu Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.