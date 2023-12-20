İstanbul Boğazı'nda akıl almaz olay! Askere gidemediği için denize atladı

Olay, önceki gün 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Beyoğlu Kabataş açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapura binen Fırat isimli genç, bir süre ilerledikten sonra suya atladı. O esnada yatta bulunan bir grup vatandaş, Kabataş açıklarında su üstünde çırpınan genci şans eseri fark etti.

"ASKER OLAMAYACAĞIM İÇİN SUYA ATLADIM"

Can simidi yardımıyla kurtarılan genç, yata çıkarılarak kurtarıldı. Fırat isimli genç, suya atlama nedenini, "Asker olamayacağım için suya atladım" sözleriyle açıkladı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırırken, genç tedbir amaçlı ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.