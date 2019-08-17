26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul'da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
 
İSTANBUL HAVA DURUMU
 
İstanbul'da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da ulaşıma 'sağanak engeli! Tüm seferler iptal edildi

İstanbul'da ulaşıma 'sağanak engeli! Tüm seferler iptal edildi

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan 'Müşterek Hareket Merkezi' açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan 'Müşterek Hareket Merkezi' açıklaması

İşte Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği

İşte Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği

İstanbul için 7/24 tetikteler!

İstanbul için 7/24 tetikteler!

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

20 yıldır dinmeyen acı

20 yıldır dinmeyen acı

Dünyanın ilk 'sakin şehir' unvanlı adası... Yoğun ilgi görüyor

Dünyanın ilk 'sakin şehir' unvanlı adası... Yoğun ilgi görüyor

Doğduğunuz ayın rengini biliyor musunuz? İşte o renkler ve özellikleri

Doğduğunuz ayın rengini biliyor musunuz? İşte o renkler ve özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA