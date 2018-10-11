Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsünün parmağı koptu

E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Ağır yaralanan sürücü, kopan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 09.15 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZUP 61 plakalı araç sürücüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Arkada bulunan 34 GF 8915 plakalı otomobil de önünde kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yapınca arkadan gelen Ertan K. isimli motosiklet sürücüsü de otomobile çarptı. 
 
3 aracın karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Ertan K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ertan K.’yi kopan parmağıyla birlikte Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
 
“Motosiklet bana vurmamak için fren yapan arabaya vurdu” 
Kazaya karışan araç sürücüsü, “Trafik önümde birden durunca fren yaptım. Fren yapınca arabanın kontrolünü kaybederek kaydım. Önümdeki arabalara vurmamak için bariyere vurdum. Arkamdan gelen araç da bana vurmamak için fren yaptı. Motosiklet de fren yapan arabaya vurdu” diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran-Irak Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 22 Eylül 1980

İran-Irak Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 22 Eylül 1980

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA