Eyüpsultan'da okul servisi direğe çarptı 7 öğrenci yaralandı
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde kayarak yol kenarındaki direğe çarpan okul servisi içerisindeki 7 öğrenci yaralandı.
- İHA
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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