18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7586
  • 6,3395
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eyüpsultan'da okul servisi direğe çarptı 7 öğrenci yaralandı

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde kayarak yol kenarındaki direğe çarpan okul servisi içerisindeki 7 öğrenci yaralandı.

  • İHA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 

Ayrıntılar geliyor...

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran süper çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran süper çözümler

Bakan Selçuk'tan velilere 'ara tatil' mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere 'ara tatil' mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Trabzonspor gol atınca çılgınca dans etti

Trabzonspor gol atınca çılgınca dans etti

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA