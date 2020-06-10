İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 19:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden sahte içki satışı yapıldığını tespit ederek şüpheli kişileri takibe aldı.

Çalışmalar neticesinde sahte içki üretimi yapıldığı anlaşılan Kadıköy'deki sahte alkol imalathanesine dönüştürülen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 500 litre etil alkol, satışa hazır 100 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli ham maddeler ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli B.Ç. (60) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.