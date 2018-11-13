İstanbul'da trafikte yol verme kavgası çıktı
İstanbul'da trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Bademlik mevkisinde iki otomobilin sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olarak görev yaptığı belirtilen Kadir Çankır'ı sırtından bıçakla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çankır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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