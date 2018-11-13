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İstanbul'da trafikte yol verme kavgası çıktı

İstanbul'da trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Bademlik mevkisinde  iki otomobilin sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştı.
 
Kavgaya dönüşen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta  amiri olarak görev yaptığı belirtilen Kadir Çankır'ı sırtından bıçakla yaralayan  şahıs olay yerinden kaçtı.
 
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çankır'ın durumunun iyi  olduğu belirtildi.
 
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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