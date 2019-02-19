Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapur işletmesinin tüm seferleri iptal edildi. Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
- AA
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR
Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.
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