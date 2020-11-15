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Yaşam

İstanbul'da zincirleme kaza

Büyükçekmece'de maydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

DHA15 Kasım 2020 Pazar 00:17 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 00:17
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Büyükçekmece'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 68 ABJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyere ardından da karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Cüneyt Mağ'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazaya karışan 3 otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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