Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir evin zemin katında iki kişi, su baskını nedeniyle mahsur kaldı.

Durumu gören evin yanındaki iş yeri çalışanları duruma müdahale ederek mahsur kalan iki kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Bu arada, yine Ata Sokağı'ndaki bazı iş yeri ve evlerde de su baskını nedeniyle hasar oluştu.