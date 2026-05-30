İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga! Kamyonet çatışmanın ortasında kaldı

Olay, Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve sopalarla saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı kavga sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, elinde sopa bulunan bir kişinin tartıştığı şahsa defalarca vurduğu görüldü. Kavga sırasında yoldan geçen bir kamyonetin de olayın ortasında kaldığı anlar dikkat çekti.

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.