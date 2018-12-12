Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstiridye mantarı büyük ilgi görüyor

İstiridye mantarını tadan vatandaşlar, diğer kültür mantarlarından vazgeçiyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülke genelinde oldukça sık tüketilen kültür mantarı, yerini yavaş yavaş istiridye mantarına bırakmaya başlıyor. Vatandaşların kültür mantarına daha çok rağbet ettiğini söyleyen satıcılar, istiridye mantarını deneyen vatandaşların bir daha diğer kültür mantarlarını almadıklarını söylediler.
 
İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşların diğerlerini almadıklarını belirten mantar satıcısı Hüseyin Kanca, “Samsun’da yaşayan vatandaşlar kültür mantarına rağbet diyor. Çünkü bilmedikleri bir mantar türünü yemek istemiyorlar. Kültür mantarı Samsun’da çok önceden beri tüketiliyor. İstiridye mantarı iste Samsun’da pek bilinmiyor. Vatandaşlar, istiridye mantarını dağdan bayırdan toplanan bir mantar çeşidi zannediyor. Oysaki istiridye mantarı özellikle evlerin bodrum katlarında kadınlar tarafından üretiliyor. İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşlar, lezzetini aldıktan sonra bir daha diğer kültür mantarlarını almıyorlar. Kültür mantarıyla yapılan her yemek istiridye mantarı ile de yapılıyor. Cesaret edip de istiridye mantarını deneyen vatandaşlar, bir sonraki gelmelerinde hep istiridye mantarını tercih ediyor” dedi.
 
İstiridye mantarına ön yargılardan dolayı sıcak bakmayan vatandaşlar da bir kez tattıktan sonra devamlı istiridye mantarı aldıklarını söylediler.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA