İyilik varsa ‘umut’ her zaman var 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu hikayelerin desteklenmesi, toplum tarafından bilinirliğinin artması ve yenilerinin teşvik edilmesine katkıda bulunmak amacıyla “BİLGİ Umut Var” isimli bir proje başlattı. İnsanlığa umut veren hikâyeler öğrenciler tarafından seçildi. Hikayelerin seçiminde, Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alındı. Projenin ilk etabı sonunda, öğrencilerin seçtiği 37 iyilik hikayesi “www.bilgiumutvar.com” adresine yüklendi. İyilik hikâyelerinin paylaşılarak yayılması, gizli kahramanlarının ilham kaynağı olması için projenin ikinci etabı olan halk oylaması başlatıldı.

GİZLİ KAHRAMANLAR

Öğrenciler tarafından belirlenen iyilik hikâyeleri 5 Kasım günü “bilgiumutvar.com” adresinde halk oylamasına sunuldu. Halk jürisi tarafından belirlenen 10 hikâyenin kahramanı, 13 Aralık Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek törende ağırlanacak. Siz de “www.bilgiumutvar.com” web adresi üzerinden 20 Kasım tarihine kadar iyilik hikayesine oy verebilir, dünyaya umut yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Gönüllere dokundular

İhtiyaç Haritası, Köy Okulları Ablası, Bir Tebessüm İçin Derneği, Dünya İnsani Yardım Projesi, AHBAP, Doyuran Kareler, Kitap Koala, Hayata Sarıl Lokantası, Askıda Ne Var?, Sepette Ekmek, Bir Destek Bin Huzur, Düşler Kavanozu, Hayat Tamircisi ve Mardin Sinekli Bakkal “bilgiumutvar.com” sitesinde halk oylamasına sunulan iyilik hikâyeleri arasında yer alıyor.