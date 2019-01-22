İZBAN çalışanları yüzde 26 zam alacak

İzmir'de geçtiğimiz ay İZBAN işçileri greve başladı. Grev kentte hayatı olumsuz etkiledi. Anlaşmanın bir türlü gerçekleşmemesi İzmirlilerin trafik sorununu yoğun yaşamalarına neden oldu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devreye girerek, mağduriyet yaşanmaması için grevi durdurma kararı aldı.

60 gün süreyle grevin ertelenmesi kentte hayatı normale döndürdü. Ardından sendikalar tekrar İZBAN ile masaya oturdu.

"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ SONUÇLANDI"

Yapılan görüşmelerin ardındından nihayet anlaşmaya varıldı. İZBAN konuyla ilgili oalrak şu açıklamayı yaptı: "İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözlemesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."