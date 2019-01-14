İzmir hizmette yolda kaldı

İZBAN’nın bir istasyonu olan Pancar istasyonu sular altında kaldı. Bornova’daki İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ise elektrikler kesildi. Su baskını olduğu katta araçlar tahliye edildi. Kesinti nedeniyle vatandaşlar ve otogar esnafı mağduriyet yaşadı. Bilet kesim işlemlerinde sıkıntı yaşandı. Bazı firmalar bilet kesimini elle yapmak zorunda kaldı. Esnaflar tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum gibi aydınlatıcılar kullandı. İZOTAŞ Yönetimi ise “Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir” dedi.