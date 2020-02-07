İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0254
  • EURO
    6,5988
  • ALTIN
    302.652
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 tutuklama
Yaşam

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 şüpheliye çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA07.02.2020  22:16 - Güncelleme: 07.02.2020  22:16

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarına yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheli için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. 

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 15’i mevcut delil durumu nedeniyle, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 15'i de etkin pişmanlık ve haklarındaki delil durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Adem D., Ahmet A.B., Celal I., Ercan E., Fatih K., Hasan Y. Hasbi Y., Hikmet Ç., Kayhan K., Mesut K., Mustafa E., Mustafa T., Rüştü Y., Tacettin G. ve Taner A., FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif
Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı
Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.