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İzmir merkezli tarihi eser operasyonunda 1 astsubay, mahalle muhtarı ve 1 emekli polis tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden işlemleri biten 3 kişi tutuklandı.

  • DHA
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İzmir  merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlılardan işlemleri  biten 1 astsubay, mahalle muhtarı ve 1 emekli polis tutuklandı

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  ekipleri, Çamyayla köyü Keller Arpası mevkisinde tespit edilen izinsiz kazıyla  ilgili yaptığı çalışma sonucu, İzmir, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Bursa ve  Tokat'ta 12 adrese operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri biten  3 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan astsubay Ç.Ş. Çam Yayla Köyü muhtarı Ali U.  ve emekli polis memuru Ş.K. tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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