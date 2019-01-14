İzmir'de 42 kaçak, kamyon kasasında yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde yol denetim yaparken, Yenifoça Fatih Mahallesi Karaçukur mevkiinde 45 YJ 502 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kasasında 5´i Orta Afrika Cumhuriyeti, 3´ü Gabon, 1´i Komor, 20´si Kongo, 1´i Mali, 3´ü Sierra Leone, 4´ü Suriye ve 5´i Togo uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak yakalandı. İlçe sahillerinden Yunanistan´ın Midilli Adası´na geçmeye çalışacakları öğrenilen kaçaklar, yapılan sağlık kontrolunün ardından Göç İdaresi Başkanlığı´na teslim edilmek üzere İzmir´e gönderildi.

Öte yandan, göçmenlerle birlikte aynı araçta yakalanan ve organizatör oldukları belirlenen Türk vatandaşı İ.U. ve M.A. ise Foça Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.