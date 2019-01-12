İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de bazı araçlar su birikintilerinde kaldı

İzmir'de iki gündür süren sağanak nedeniyle bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.
 
Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su baskınlarına yol açtı.
 
Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.
 
Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. Kimi araç sahipleri kendi imkanlarıyla otomobillerini kurtardı. Diğer araçlar ise çekici yardımıyla su birikintilerinin içinden çıkarıldı.
 
Karşıyaka ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi - Tarihte bugün 10 Ocak 1919

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrika kana bulandı

Afrika kana bulandı

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

ABD'de çocuk gelin skandalı

ABD'de çocuk gelin skandalı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Dolandırılan şehit ailesini sevince boğan haber

Dolandırılan şehit ailesini sevince boğan haber

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li vekil 'Haydi Çocuklar Camiye´den' rahatsız oldu

CHP´li vekil 'Haydi Çocuklar Camiye´den' rahatsız oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA