İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de bir aylık yağmur 3 günde yağdı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin 'Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'de kaydedilen son 3 günlük yağış miktarı, 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstüne çıktı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de son 3 günde etkili olan sağanağın gece yarısına kadar süreceğini belirtti.

İzmir'in son 3 günde aldığı yağış miktarının, son 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstünde olduğu bilgisini veren Gültekin, "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı." dedi.

Latif Gültekin, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklığının azalacağını, salı gününden itibaren yine yağış beklediklerini de aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise son 3 günde kentin pek çok bölgesinde metrekareye 250 kilograma yakın yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışların başladığı 9 Ocak gecesinden bu yana belediye ekiplerinin sahada olduğu, 2 bin personelin 500 araçla aralıksız görev yaptığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında, heyelandan kapanan yollara ve taşan derelere müdahale edildiği, su çekme, devrilen ağaçları kaldırma, kar küreme, tuzlama ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

23 terörist etkisiz hale getirildi

23 terörist etkisiz hale getirildi

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Rusya: Spektr-R ile bağlantı kuramıyoruz

Rusya: Spektr-R ile bağlantı kuramıyoruz

Başkan Erdoğan bir ilin daha adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan bir ilin daha adaylarını açıkladı

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim
 

POPÜLER HABERLER

Mercedes´in coupe sedanı CLS´yi test ettik

Mercedes´in coupe sedanı CLS´yi test ettik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA