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Yaşam

İzmir'de bir binanın çatısına yıldırım düştü

İzmir'in Beydağ ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:36 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:36
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İzmir'in Beydağ ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. Öte yandan, yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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