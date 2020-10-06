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Yaşam

İzmir'de Kovid-19 olan 2 kişi karantinaya alındı

İzmir'de Kovid-19 karantinasına uymayan 2 kişi yurtta karantinaya alındı.

AA06 Ekim 2020 Salı 21:35 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 21:35
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İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantinaya alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erdem Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri biri kadın olmak üzere 2 kişinin bindiği motosikleti durdurarak HES kodu denetimi yaptı.

Yapılan kontrollerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişiyle ilgili sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen filyasyon ekipleri tarafından teslim alınan 2 kişi Buca ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

HES kodları kırmızı çıkan 2 kişiye polislerin yaptığı denetim ve filyasyon ekibine ait araca bindirilerek yurda götürülmesi çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, HES kodları kırmızı çıkmasının ardından iki kişinin kenarda beklemesi ve polislerle konuşmayla, filyasyon ekibine ait sağlık aracına binmeleri yansıdı.

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